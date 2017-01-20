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Adana'da şüpheli-polis kovalamacası

Adana'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı cip, bir sokakta terk edilmiş bulundu.

20.01.2017 - 03:17
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Adana'da şüpheli-polis kovalamacası

Merkez Çukurova ilçesi Karaisalı Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 01 SV 902 plakalı cipi durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, ekipler tarafından takibe alındı.

Adana'da şüpheli-polis kovalamacası

Polisler, kovalamaca sırasında bazı kavşak ve geçiş noktalarına kapan kurdu.
İzini kaybettiren sürücünün kullandığı cipin, merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 51114 Sokak'ta kapıları açık şekilde terk edilmiş olduğu görüldü.

Aracın çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, cipte yaptıkları aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Kiralık olduğu belirlenen araçtaki kişi ya da kişilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Adana'da şüpheli-polis kovalamacası

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