Adana'da Suriyeli gerginliği

Merkez Yüreğir ilçesinin Doğankent mahallesi Haşim Dalgıç caddesi üzerinde bulunan bir kahvehaneye gelen ve Suriyeli oldukları ileri sürülen 10 kişilik grup, iddiaya göre kendi aralarında Arapça konuşmaya başladı.

ARAPÇA KÜFÜR ETTİLER İDDİASI

Arapça konuşan grubun kendilerine küfür ettiğini ileri süren mahalle sakinleri, toplanıp, Suriye vatandaşlarının kaldığı çadırlara yöneldi. Polis ekipleri, grubu uyararak dağılmasını istedi.

SLOGANLAR ATTILAR

Polisin uyarısı üzerine Suriyeli mültecilerin yaşadığı bölgeden uzaklaşan grup, Karataş Bulvarı'nı trafiğe kapattı. Caddeye yerleştirdikleri lastikleri ateşe veren yaklaşık 150 kişilik grup, "Burası Türkiye, Demokrasiden çıkış yok" diye slogan attı.

Olay yerine Çevik Kuvvut Şubesi'ne bağlı Toplumsal Olaylara Müdahala Aracı (TOMA), Terörle Mücadele ve Asayiş şubelerinden çok sayıda ekip sevk edildi. Eylem nedeniyle Karataş Bulvarı'nda trafik yaklaşık bir saat durdu. Polisin uyarısıyla grup dağılırken, TOMA ile yanan lastikler su sıkarak söndürüldükten sonra yol yeniden trafiğe açıldı.













