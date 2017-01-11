Adana'da Suriyeli kadınlara mesleki eğitim

Yüreğir Belediyesi ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı iş birliğinde Suriyeli kadınlara meslek edindirme projesi gerçekleştirildi.

ÇEŞİTLİ KURSLAR..

Aralık ayında başlayan ve bu yılın şubat ayında sona erecek proje kapsamında 500 Suriyeli kadına halk eğitim merkezi öğretmenleri tarafından aşçılık, kuaförlük, cilt bakımı ve tıbbi sekreterlik kursları veriliyor.

SERTİFİKA VERİLECEK

Eğitimlerin ardından sertifika almaya hak kazanacak Suriyeli kadınlar meslek sahibi olacak. Öte yandan, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Mevlana Kültürevinde aşçılık kursu gören Suriyeli kadınları ziyaret edip, hazırlanan yemeklerin tadına baktı.