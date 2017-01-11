taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.147
USD
3,8589
EURO
4,0612
ALTIN
147,49
PETR
54,0800

Adana'da Suriyeli kadınlara mesleki eğitim

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen 500 Suriyeli kadına meslek eğitimi veriliyor.

AA | 11.01.2017 - 15:23
  1. Haberler
  2. İç Haber

Yüreğir Belediyesi ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı iş birliğinde Suriyeli kadınlara meslek edindirme projesi gerçekleştirildi.

ÇEŞİTLİ KURSLAR..

Aralık ayında başlayan ve bu yılın şubat ayında sona erecek proje kapsamında 500 Suriyeli kadına halk eğitim merkezi öğretmenleri tarafından aşçılık, kuaförlük, cilt bakımı ve tıbbi sekreterlik kursları veriliyor.

Adana'da Suriyeli kadınlara mesleki eğitim

SERTİFİKA VERİLECEK

Eğitimlerin ardından sertifika almaya hak kazanacak Suriyeli kadınlar meslek sahibi olacak. Öte yandan, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Mevlana Kültürevinde aşçılık kursu gören Suriyeli kadınları ziyaret edip, hazırlanan yemeklerin tadına baktı.

Adana'da Suriyeli kadınlara mesleki eğitim

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Genel Kurulda 2. madde kabul edildi

Genel Kurulda 2. madde kabul edildi

142
Obama veda etti

Obama veda etti

223
Trump Obamacare'i iptal etmekte ısrarlı

Trump Obamacare'i iptal etmekte ısrarlı

38
Cumhurbaşkanlığı sistemine detaylı bakış

Cumhurbaşkanlığı sistemine detaylı bakış

200
Dolar ve Euro'da son durum - 11 Ocak

Dolar ve Euro'da son durum - 11 Ocak

575
Deniz Baykal: Cumhurbaşkanı isterse anlatırım

Deniz Baykal: Cumhurbaşkanı isterse anlatırım

87
ABD'de kiliseye saldırı düzenleyen kişiye ölüm cezası

ABD'de kiliseye saldırı düzenleyen kişiye ölüm cezası

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM