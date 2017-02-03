Adana'da Suriyeli mülteciler birbirlerini kandırdı

Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda bazı Suriyelilerin, kaymakamlığın savaştan kaçıp Adana’ya gelen mültecilere gıda ve kıyafet yardımı yapacağını söyleyerek 5’er lira karşılığı isim yazdırdığını öğrendi.

YARDIM BAHANESİYLE KANDIRDILAR

Bunu duyan Suriyeli mülteciler, mahallede belirtilen yere gidip isim yazdırmak için izdihama neden oldu. Çocuklarıyla birlikte gelen mülteciler arasında tartışmalar yaşandı.

İSİM YAZDIRMAK İÇİN 5 LİRA

Türk vatandaşı Eyüp Demir yardım yapılmadığını Suriyelilerin yardım bahanesiyle birbirini dolandırdığını sadece isim yazdırmak için 5’er lira para alındığını söyledi.

Yüreğir Kaymakamlığı yetkilileri de Suriyelilere Yeşilbağlar Mahallesi’nde herhangi bir yardım yapılmadığını zaman zaman Suriyelilere yardım yapıldığını ancak şu an bir yardım yapılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.