Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen ve narenciye işçisi olarak çalışmaya başlayan 60 Suriyeli, Adana'nın Yüreğir ilçesinde Denizkuyusu mahallesinde, kullanılmayan eski bir çiftliğin bahçesini yıllık 8 bin liraya kiralayıp kurdukları 15 çadırda yaşamaya başladı.

Öğle saatlerinde, çadırların birinde odun sobasından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, diğer çadırlara da sıçradı. Suriyeliler ise, son anda eşyalarını kurtarırken, çiftlikteki ağaçlar da yandı.

Adana'da Suriyelilerin kaldığı çadırlar yandı

ÇARESİZCE YANGINI İZLEDİLER

Alevlerin büyümesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu esnada, bazı vatandaşlar Suriyelilere saldırmak istedi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Suriyeliler ise kurtardıkları eşyalarının üzerine oturup itfaiye ekiplerinin çalışmaları izledi. Yetkililer, sokakta kalan Suriyelilerin çadır kentte götürüleceğini söyledi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın söndürüldü.





