Adana'da Suudi Arabistan'a ait uçakta uyuşturucu bulundu

Adana Havalimanı'nda Suudi Arabistan'a ait kargo uçağında dün yapılan aramada 14 milyon TL değerinde olduğu değerlendirilen 965 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana polisi, Suudi Arabistan'a ait kargo uçağı ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde aldığı ihbarı değerlendirdi, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izni ile 'gecikmesinde sakınca bulunan hal' kapsamında uçakta arama kararı alındı.

14 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kargo bölümünde dedektör köpeği de kullanarak yaptığı aramada, su arıtma aparatları arasına gizlenmiş, değerinin yaklaşık 14 milyon TL olduğu değerlendirilen 965 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiği de bildirildi.