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Adana'da tabanca görünümlü çakmakla gasp

Adana'da tabanca görünümlü çakmakla taksiciyi gasp eden 2 kişi adliyeye sevk edildi.

14.03.2017 - 15:01
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Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Merkez Otogar’da meydana gelen olayda, taksicilik yapan A.A.'nın (44) kullandığı araca binip, geldikleri Dağlıoğlu Mahallesi'nde tabanca görünümlü çakmak ve bıçakla tehdit ettikleri sürücünün 400 lira parasını gasp eden E.M.S. (17) ve T.A. (17), olaydan sonra otobüsle kaçmak isterken yakalandı.

ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Çocuk şube müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli tıp birimine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen E.M.S. ve T.A. adliyeye götürüldü.

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