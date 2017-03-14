Adana'da tabanca görünümlü çakmakla gasp

Şangay'ın Jing'An bölgesinde yer alan bu eski fabrika 5.500 metrekarede 1.300 kişiye çalışma alanı sunan bir yapı.

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Çift cinsiyetli doğan Satiye'nin mavi kimlik mücadelesi

Karabük'te çift cinsiyetli doğan ancak kız olduğu sanılarak pembe kimlik çıkartılan Satiye Akgül 20 yıldır erkek olmak için mücadele veriyor