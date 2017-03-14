Adana'da tabanca görünümlü çakmakla gasp

Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki Merkez Otogar’da meydana gelen olayda, taksicilik yapan A.A.'nın (44) kullandığı araca binip, geldikleri Dağlıoğlu Mahallesi'nde tabanca görünümlü çakmak ve bıçakla tehdit ettikleri sürücünün 400 lira parasını gasp eden E.M.S. (17) ve T.A. (17), olaydan sonra otobüsle kaçmak isterken yakalandı.
ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ
Çocuk şube müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli tıp birimine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen E.M.S. ve T.A. adliyeye götürüldü.