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Adana'da takla atan otomobil polis aracına çaparak durdu

Adana'da kontrolden çıkan otomobil takla attıktan sonra kimlik kontrolü yapan polis aracına çarparak durabildi.

İHA | 02.03.2018 - 03:30..
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Mustafa Onur Yılmaz yönetimindeki 80 ER 767 plakalı otomobil kavşakta direksiyon hakimiyetini yitirince takla açmaya başladı. Araç takla açtığı sırada 100 metre ileride kimlik kontrolü yapan polisler, aracın takla açtığını görerek uzaklaşarak canlarını son anda kurtarıldılar. Araç ise polis aracına çarparak durabildi.

Adana'da takla atan otomobil polis aracına çaparak durdu



Araç içerisinde sıkışan Yılmaz, polisler tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz’ı Adana Devlet Hastanesine kaldırırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adana'da takla atan otomobil polis aracına çaparak durdu VİDEO


Adana'da takla atan otomobil polis aracına çaparak durdu


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