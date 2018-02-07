Adana'da tamirciye verilen otomobil çalındı

Asım Taşçı, 5 ay önce merkez Seyhan ilçesindeki Öğretmenler Bulvarı üzerinde aşırı hız nedeniyle aracıyla kaza yaptı. 01 EPF 98 plakalı 2011 model otomobilinde 10 bin liralık hasar oluşan genç, aracını yaptırmak için tamirciye götürdü.

TAMİRCİNİN ÖNÜNDE ARACI ÇALINDI

Bir süre sonra, Taşçı'nın arkadaşı telefonla arayarak otomobilin tamircinin otoparkında olmadığını söyledi. İş yerine giden Taşçı, tamirci Cengiz S.'ye aracının nerede olduğu sordu. Cengiz S., ise otomobilin nerede olduğunu bilmediğini, sorumluluğun kendisinde olmadığını söyledi. Bunun üzerine Taşçı, polise giderek şikayetçi oldu.

ARACI KAÇIRIP PARÇALADILAR

Olayla ilgili soruşturma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, otomobilin çekici ile parçalanmak üzere Osmaniye'ye götürüldüğünü saptadı. Ekipler, bulunan otomobili Adana Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekti Asım Taşçı da emniyete çağrıldı. Babası Aydın Taşçı ile emniyete gelen genç, otomobilini görünce ikinci şoku yaşadı.

"ARAÇTA HİÇBİR ŞEY KALMADI"

Geçimini berberlik yaparak sağladığını 35 bin liraya aldığı otomobilin tamamına banka kredisi kullandığını belirten Taşçı, "Otomobilimde bütün önemli parçaları sökmüşler, beyin, akü, far, ön konsol, şanzıman, hiçbir şey kalmamış. Otomobilin maliyeti kredi faiziyle birlikte bana 50 bin lira. Para eden bütün parçaları alınmış, ne yapacağımı bilemiyorum." diye konuştu.

















