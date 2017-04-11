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Adana'da 'tapusu benim' diyen adam yola çit çekti

Seyhan'da sokağın yaklaşık 50 metrelik bölümünü çit ile kapatıldığı için evlerine girip çıkamayan vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

11.04.2017 - 10:56
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Seyhan İlçesi'nin Ova ile Uçak mahallesi arasında kalan 43146 sokağın yaklaşık 50 metrelik bölümünün de içinde olduğu arazi kimliği açıklanmayan bir vatandaş tarafından, özel mülkiyet olduğu gerekçesiyle tel çit çekilerek kapatıldı. Yaklaşık 40 yıldan beri kullanılan sokağın kapatılmasına anlam veremeyen vatandaşlar, durumu polis ve zabıtaya bildirdi.

ÇİT İLE KAPATTI

Ancak, sokağın bir bölümü ve yanında bulunan boş araziye ait tapu bulunduğu anlaşıldı. Vatandaşların bütün çabalarına rağmen, sokağın yaklaşık 50 metrelik bölümünü içine alan arazi çit ile kapatıldı. Kapılarının önüne kadar çekilen tel çit yüzünden evlerine girip çıkamayan vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi.

Adana'da 'tapusu benim' diyen adam yola çit çekti

"40 YILLIK YOLUMUZ, ELİNDE TAPUSU VAR"

Tel çiti yıkarak kendilerine yol açan vatandaşlar, "Bir kişi gelip, bu arazi benim diyerek yolla birlikte tel çit çekti. Burası bizim 40 yıllık yolumuz. Arabalarımız girip çıkamıyor, acil bir durum olsa ortada kalacağız. Vatandaşın elinde tapusu var, belediye ekipleri bile çitin çekilmesine engel olamadı. Adam kendine göre haklı, 'benim arazimi yol olarak kullanmazlar' deyip parasını istiyor. Belediye ile görüşüp sorunu çözmelerini bekliyoruz. Yoksa bunca yıllık sokak kapanacak, evlerimize nasıl girip çıkacağız." dedi.

Adana'da 'tapusu benim' diyen adam yola çit çekti

Adana'da 'tapusu benim' diyen adam yola çit çekti

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