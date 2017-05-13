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Adana'da tarihi eser operasyonu

Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 taş heykel, 1 kaide, 1 sikke ele geçirildi.

13.05.2017 - 04:08
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde Kaçak  kazıda çıkartılan tarihi eserler bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'ndeki eve operasyon  düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 adet taş heykel, 1  adet 1 ton ağırlığında kaide, 1 adet sikke ile 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı  tabanca, bu silahlara ait 2 şarjör ve 1 otomatik av tüfeği ele geçirdi.

Adana'da tarihi eser operasyonu

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki  işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da tarihi eser operasyonu

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