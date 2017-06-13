Adana'da tarım işçilerinin çadırlarına operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) şube ekipleri, suçun önlenmesine yönelik ülke çapında gerçekleşen operasyonlar dahilinde kent merkezindeki 4 noktada Suriyeli ve Türk tarım işçilerinin kaldığı çadırlarda denetleme yaptı.
RUHSATSIZ AV TÜFEKLERİ
Asayiş, Özel Harekat, Trafik, Narkotik ve Çevik Kuvvet şubelerinden 500 polisin katıldığı operasyonda, çadırda arama yapıldı. 4 ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiği aramalarda, 500 bin kişinin de kimlik sorgusu yapıldı. Operasyon sonunda tarım işçileri, kamyonetlerin kasalarına binerek çalışmak için tarlalara gitti. Çadırlara yönelik denetlemelerinin sıklıkla devam edeceği bildirildi.