Adana'da tarım işçilerinin çadırlarına operasyon

Adana'da 500 polis ile Suriyeli ve Türk tarım işçilerinin kaldığı 1000 çadırda arama yapıldı.

Şemdinli ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan teröristler, örgüt içerisinde nasıl tehdit edildiklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde sanatçı ve sporcular ile iftarda bir araya geldi.

1 Fatih Altaylı'dan Arda Turan yorumu Fatih Altaylı, Milli Takım'da yaşanan Arda Turan kriziyle ilgili dikkat çekici bir yorumda bulundu.

2 Dünyanın en çok kazanan 100 ünlüsü ABD'li iş dünyası ve ekonomi dergisi Forbes, son 1 yılda dünyada en çok gelir elde eden ünlülerin isimlerini açıkladı.

3 Eski NBA yıldızı Kuzey Kore'ye gidiyor Eski NBA yıldızı Denis Rodman, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüşmek için başkent Pyongyang'a uçtu.

4 Suudi Arabistan'dan Somali'ye teklif Körfez ülkeleriyle yaşanan Katar krizinde, tarafsız kalmayı tercih eden Somali'ye, Suudi Arabistan 80 milyon dolar teklif etti.

5 Türkiye ekonomisindeki büyüme Fransızları şaşırttı Fransız haber ajansı AFP, Türkiye ekonomisindeki yüzde 5'lik büyümeyi 'sürpriz' olarak servis etti.

6 İran 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi 2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu maçında İran, ağırladığı Özbekistan'ı 2-0 mağlup etti.