Adana'da tekerleğin iş yerine girme anı

Merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'da sürücüsü ve plakası belirlenemeyen seyir halindeki bir otomobilin sağ arka tekeri koptu.

TEKERLEK ECZANEYE GİRDİ

Savrulan tekerlek, bulvar üzerindeki Abdulkadir Erdeve'ye ait eczaneye girerek burada oturan İbrahim Obaz ve Volkan Ay'a çarptı.

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"35 YILLIK ECZACIYIM BÖYLE BİR ŞEYLE İLK DEFA KARŞILAŞIYORUM

İş yeri sahibi Abdulkadir Erdeve, görüşme yaptıkları sırada içeriye tekerleğin girdiğini fark ettiğini anlatarak şunları söyledi:

"Neye uğradığımızı şaşırdık. Daha sonra araç sahibi geldi. Allah bizleri korudu, bunda da bir hayır varmış. İş yerimize hasta geliyor ama şimdiye kadar tekerin içeri tek başına ilaç almak için girdiğini hatırlamıyorum. 35 yıllık eczacılık dönemimde böyle bir olayla yeni karşılaşıyoruz."