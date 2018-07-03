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Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi

Adana’da sıcaklıklar etkisini arttırarak devam ediyor. Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği kentte, sıcaklıktan bunalan vatandaşlar serinlemek için parklarda uyudu, vakit geçirdi.

İHA | 03.07.2018 - 16:56..
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Yoğun sıcaklar etkisini sürdürürken, sıcaklıktan bunalan vatandaşlar serinlemek için parklara akın etti. Kimi vatandaşlar parklarda voleybol oynadı, kimileri ise ağaç gölgelerinde uyudu.

"KLİMANIN ALTINDAN ÇIKMIYORUZ"

Sıcaklıklardan dert yakınan bir vatandaş, “Çok sıcak yanıyoruz, parklara atıyoruz kendimizi. Havuza filan gidiyoruz, klimanın altından çıkmıyoruz. Haftaya biz de denize gideriz.” diye konuştu.

Sahil kesiminde yaşayan ancak işi olduğu için Adana’ya gelen Mehmet Ünver ise sıcaklıklardan korunmak için ağaç altlarında dinlendiklerini belirterek, “Çok sıcak. Boş kalınca geldik burada dinleniyoruz. Daha çok sıcak olacakmış. Allah’tan gelen baş tacı.” dedi.

Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi

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