Adana'da terör operasyonu: 11 gözaltı

1 Fenerbahçe yöneticisi Tahir Sarıoğlu hayatını kaybetti Bir süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Sarıoğlu hayata gözlerini yumdu.

2 Hırsızlık çetesi Baykuşlar çökertildi İstanbul'da 97 adrese girerek 1 Milyon TL değerinde hırsızlık yapan ve kendilerine 'Baykuşlar' adını veren çete üyeleri gözaltına alındı.

3 Kafasına kaz düşen avcı hastanelik oldu Amerika'da kaz avına çıkan bir avcının kafasına kaz düştü.

4 İran, Türkiye'ye olan doğal gaz borcunun tamamını ödedi İran'ın, Türkiye'ye yaptığı doğal gaz ihracatından doğan borcunun tamamını ödediği ve Türkiye'nin bundan sonra alacağı gazın bedelini indirimsiz ödeyeceği bildirildi.

5 F.Bahçe'ye 15 puana mal olan sakarlıklar Sürekli bireysel hatalardan gol yiyen Fenerbahçe'de bu durum, sezon başından bu yana bakıldığında tam 15 puana mal oldu.

6 CHP'nin PM oylamasına Selin Sayek Böke damga vurdu Bir süre önce CHP sözcülüğü ve genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden Selin Sayek Böke, Parti Meclisi oylamasında en çok ikinci oyu alan isim olarak parti yönetimine döndü.