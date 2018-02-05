Adana'da terör operasyonu: 11 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK-PYD-YPG’nin Adana’daki faaliyetlerine yönelik yürütülen planlı çalışmalar sonucunda Karataş ilçesine bağlı Karagöçer Mahallesi’ndeki çadırlar bölgesinde ikamet ederken 6 Ağustos 2014 tarihinde terör örgütü PKK/KCK-PYD-YPG’nin dağ kadrosuna katılan S.Ç., F.K. ve A.I. isimli 3 şahsın, terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.
ÇADIRLARA BASKIN
Adli makamlarla koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucunda, 1 Şubat Perşembe günü terör örgütü PKK/KCK-PYD-YPG’ye eleman temin etme ve örgüt propagandası yapma suçu şüphelilerinin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla Z.B., V.G., G.K., E.B., S.Ç., E.A., K.K., H.T., N.Ö., M.Ç., F.Ü. ve M.I. isimli 12 şüphelinin kaldıkları çadır ve eklentilerinde arama yapıldı.
ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR BULUNDU
Operasyonda şüphelilere ait 15 adet sim kart, 28 adet cep telefonu, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 26 adet av tüfeği fişeği, 9 adet CD/DVD, 5 adet flaş bellek, 21 adet örgütsel doküman, 2 adet fotoğraf makinesi, 1 adet laptop, 1 adet tablet ve 2 adet MP3 çalar ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Aranan 1 şüphelinin yakalanması çalışmasına devam ediliyor.