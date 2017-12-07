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Adana'da terör operasyonu: 12 gözaltı

Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 14 adrese yapılan baskınlarda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen 12 şüpheli yakalandı.

AA | 07.12.2017 - 08:42..
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde şüphelilerin bulunduğu 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

TERÖRİSTLERLE BAĞLANTILARI VAR

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, Suriye'deki çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu ve onlara mühimmat temin ettiği öne sürülen ikisi çocuk 12 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

5 KİŞİ ARANIYOR

Öte yandan, soruşturma kapsamında aranan diğer 5 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Adana'da terör operasyonu: 12 gözaltı

Adana'da terör operasyonu: 12 gözaltı

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