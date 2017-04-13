Adana'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Rahmi Koç: Allah her istediğimi verdi

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Deniz Yücel cezaevinde evlendi

Deniz Yücel kız arkadaşı Dilek Mayatürk ile Silivri Cezaevi'nde evlendi. Böylece Mayatürk, Yücel'i cezaevinde ziyaret etme hakkı elde etti.