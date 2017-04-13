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Adana'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Adana'da sosyal medyada PKK propagandası yapan ve korsan gösterilere katılanlara yönelik operasyon düzenlendi.

13.04.2017 - 08:35
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adana

Sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK'yı övücü paylaşımlarda bulunup, korsan gösterilere katılan kişilerin adreslerini tespit eden Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş, Özel Harekat, Çevik Kuvvet şubeleri ve polis merkezi ekiplerinin desteğiyle çok sayıda eve baskın yapan TEM ekipleri, 13 kişiyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana'da terör operasyonu: 13 gözaltı


Adana'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Adana'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Adana'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Adana'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Adana'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Adana'da terör operasyonu: 13 gözaltı

Adana'da terör operasyonu: 13 gözaltı

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