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Adana'da terör operasyonu: 20 gözaltı

Adana'da PKK/KCK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

03.02.2017 - 07:22
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Adana'da terör operasyonu: 20 gözaltı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK üyelerine yönelik 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

BAZI ADRESLERE KAPILAR KIRILARAK GİRİLDİ

Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bazı adreslere polisler koçbaşıyla kapıyı kırarak girebildi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda örgüte üye olduğu ve örgüt propagandası yaptığı ileri sürülen 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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