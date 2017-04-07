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Adana'da terör operasyonu: 22 gözaltı

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

07.04.2017 - 07:12
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Adana'da terör operasyonu: 22 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik kentte belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Özel Harekat görevlilerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, zırhlı araç ve uzun namlulu silahlarla sokaklarda güvenlik önlemi aldı. Operasyon kapsamında, 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Aranan 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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