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Adana'da terör operasyonu: 26 gözaltı

Adana'da PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

13.02.2017 - 08:29
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'ya yönelik 30 ayrı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bazı adreslere polisler koçbaşıyla kapıyı kırarak girdi. Operasyonda 26 zanlı, terör örgütünün üniversite yapılanması, kent, ilçe ve mahalle komisyonlarında faaliyet gösterdikleri, örgüt adına korsan gösteri ve eylemleri organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel doküman ele geçirildi. Zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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