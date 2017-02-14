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Adana’da terör operasyonu: 34 gözaltı

Adana polisi hız kesmeden, bölücü terör örgütü PKK-KCK’ya yönelik operasyonlarına devam ediyor.

14.02.2017 - 08:28
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PKK-KCK terör örgütünün, şehir yapılanması, ilçe-mahalle komisyonları ve gençlik yapılanmasında yer aldığı belirlenen 34 kişi, terör örgütü propagandası, devlet yetkilerine aşağılıyıcı paylaşımlar ve korsan gösteri yaptığı iddia edilen suçlardan gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimine getirildi. Şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana’da terör operasyonu: 34 gözaltı

Öte yandan, TEM ekipleri bir gün önce terör örgütü PKK-KCK’ya yönelik yaptığı operasyonda 26 kişi gözaltına alınırken, bugün yapılan operasyonla birlikte iki günde toplam 60 zanlıyı gözaltına aldı.

Adana’da terör operasyonu: 34 gözaltı

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