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Adana'da terör propagandasına 6 gözaltı

Sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı

AA | 05.10.2018 - 07:55..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.

ÖZEL HAREKAT DA KATILDI

Ekipler, şüphelilerin kent merkezinde bulundukları adreslere özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda baskın düzenledi.

Bu kişilerin evlerinde arama yapan ekipler, dijital malzemelere ve cep telefonlarına el koydu.

6 GÖZALTI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adana'da terör propagandasına 6 gözaltı

Adana'da terör propagandasına 6 gözaltı

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