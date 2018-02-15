Adana'da terör propagandasına gözaltılar

1 Yok artık dedirtecek bir haber ABD'de yaşayan 26 yaşındaki kadın, gözünde yaşadığı kaşıntının nedenini gördüğünde hayatının şokunu yaşadı.

2 CHP kaynıyor: Kılıçdaroğlu milletvekillerini azarladı CHP Lideri, baskı yapıldığını ve kurultayın bir fiyaskoyla sonuçlandığını söyleyen milletvekillerinin yüzüne şunları söyledi: "Örgütler, milletvekilleri çalışmıyor, tek başıma mücadele ediyorum."

3 Dolar ve euroda son durum İstanbul serbest piyasada dolar 3,7830 liradan, euro 4,7220 liradan güne başladı.

4 Otomobil belediye otobüsüne arkadan çarptı: 2 yaralı Bostancı’da kontrolden çıkan bir otomobil durağa yanaşan belediye otobüsüne arkadan çarptı, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

5 Saatte 200 bin alt-üst soy raporu alındı Alt-üst soy raporu sorgulama sayfası kullanıma yeniden açıldı. Bu sabah saat 08.00'e kadar yaklaşık 1 milyon 400 bin belge üretildi.

6 Quaresma Beşiktaş'ı şikayet etti Beşiktaş'ta 25’i sarı, 3'ü kırmızı olmak üzere toplam 28 tane kart gören Quaresma, yönetimin kestiği 350 bin euroluk cezayı kabul etmedi.