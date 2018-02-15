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Adana'da terör propagandasına gözaltılar

Özel harekat polislerinin de katılımıyla gerçekleşen operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

AA | 15.02.2018 - 08:18..
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Adana'da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından sosyal medyada PKK/KCK propagandası yapan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulunarak terör propagandası yapan kişilere yönelik kentte 14 adrese şafak vakti operasyon gerçekleştirdi.

Adana'da terör propagandasına gözaltılar

ÖZEL HAREKATLI BASKINLAR

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda ekipler, bazı evlere kapılarını koçbaşıyla kırarak girdi, sokak başlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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