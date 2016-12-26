Adana'da teröre lanet yürüyüşü

Kozan Ticaret Odası’nın öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe Kozan Kaymakamı Avni Oral, Belediye Başkanı Musa Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Arslan, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
TERÖRE KARŞI BİRLİK VE BERABERLİK YÜRÜYÜŞÜ
Yürüyüşte 800 metrelik dev Türk bayrağı açıldı. Protokol üyeleri kortejin en önünde kol kola yürüdü. Teröre Karşı Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşüne ilçede görev yapan resmi ve sivil polisler de katıldı.
2011’de Hakkari’de şehit düşen uzman çavuş Murat Özkozanoğlu’nun annesi Arseven Özkozanoğlu da şehit oğlunun fotoğrafı ile yürüyüşe katıldı.
BİNLER TEK SES OLDU
Yürüyüşe katılanlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Mustafa Kemal’in askerleriyiz", "Her Türk asker doğar" ve "Polise uzanan eller kırılsın" şeklinde sloganlar attı.