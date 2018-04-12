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Adana'da tır ile duvar arasında sıkışan sürücü öldü

Adana'da bir sürücü, binmeden kontağını çevirdiği tırın hareket etmesi sonucu araç ile duvar arasında sıkışarak öldü.

AA | 12.04.2018 - 06:39..
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42 yaşındaki Yılmaz Çingil, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasından 01 GLU 51 plakalı tıra malzeme yüklendiği sırada aracını çalıştırmak istedi.

Adana'da tır ile duvar arasında sıkışan sürücü öldü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tıra binmeden kontağı çeviren Çingil, hareket eden tır ile duvar arasında sıkıştı. Çingil'in sıkıştığını fark eden diğer çalışanlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Çingil'in öldüğünü belirledi.

Sürücünün cesedi, Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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