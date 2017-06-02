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Adana'da TIR lastiklerinden 147 kilo esrar çıktı

Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda rutin yapılan kontrol sırasında durdurulan TIR'da 147 kilo esrara rastlandı.

02.06.2017 - 10:14
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Adana'da şüphe üzerine durdurulan TIR'ın lastiklerinin içine gizlenmiş 147 kilo esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Adana'da TIR lastiklerinden 147 kilo esrar çıktı

147 KİLO ESRAR BULUNDU

Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda, rutin kontrol yapan Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Mersin yönüne  giden Ramazan Ç. (54) yönetimindeki TIR'ı durdurdu. Narkotik köpeği 'Şans' ile yapılan aramalarda TIR'ın lastiklerine gizlenmiş halde 147 kilo esrar bulundu.

Adana'da TIR lastiklerinden 147 kilo esrar çıktı VİDEO

Adana'da TIR lastiklerinden 147 kilo esrar çıktı

SÜRÜCÜ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Gözaltına alınan TIR sürücüsü Ramazan Ç., esrardan haberinin olmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

Adana'da TIR lastiklerinden 147 kilo esrar çıktı

Adana'da TIR lastiklerinden 147 kilo esrar çıktı

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