Adana'da TIR saman ve benzinle kundaklandı

Saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde sokak üzerinde park halinde bulunan 01 BB 210 plakalı TIR'ın motor kısmına saman konularak yakıldı. Çevredekilerin duman çıktığını fark etmesi üzerine,hemen İtfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.
Sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.TIR'ın motor kısmında hasar meydana gelirken,sürücü İbrahim Doğan "Motor kısmına saman ve benzin dökerek yakmışlar" diyerek,polislerin çalışmasını izledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.