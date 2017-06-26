taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5037
EURO
3,9221
ALTIN
141,38
PETR
46,0500

Adana'da TIR saman ve benzinle kundaklandı

Park halindeki bir TIR, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saman ve benzinle yakılarak kundaklandı.

26.06.2017 - 06:01
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde sokak üzerinde park halinde bulunan 01 BB 210 plakalı TIR'ın motor kısmına saman konularak yakıldı. Çevredekilerin duman çıktığını fark etmesi üzerine,hemen İtfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.

Adana'da TIR saman ve benzinle kundaklandı

Sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.TIR'ın motor kısmında hasar meydana gelirken,sürücü  İbrahim Doğan "Motor kısmına saman ve benzin dökerek yakmışlar" diyerek,polislerin çalışmasını izledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da TIR saman ve benzinle kundaklandı

Adana'da TIR saman ve benzinle kundaklandı

Adana'da TIR saman ve benzinle kundaklandı

İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz iddiası
Bağlar ilçesinde 6 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası üzerine toplanan kalabalık, uyarıda bulunan polise taş ve maytaplı saldırdı.
Adana'da 4 kişi foseptik çukuruna düştü
Adana'nın Aladağ İlçesi'nde foseptik çukuruna düşen 4 kişinin cansız bedenine ulaştı.
Sivas'ta sahte plakaya 5 bin 285 lira para cezası
Yurt dışından getirdiği otomobile sahte plaka takarak kullanan S.G., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Bursa'da tecavüz davasında tahliye ettiren fotoğraflar
Tecavüz iddiasıyla tutuklanan 30 yaşındaki Halit Y., mahkemeye sunduğu fotoğraflar sayesinde tahliye oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ulaştırma Bakanı Arslan'dan 3 havalimanı müjdesi

Ulaştırma Bakanı Arslan'dan 3 havalimanı müjdesi

68
Avustralya-Malezya uçağı çamaşır makinesi gibi sallandı

Avustralya-Malezya uçağı çamaşır makinesi gibi sallandı

23
İran'dan Katar'a: Yanınızdayız

İran'dan Katar'a: Yanınızdayız

25
Rusya'dan Norveç'e ABD ordusu uyarısı

Rusya'dan Norveç'e ABD ordusu uyarısı

6
Avrupa Parlamentosu PKK'lılar için konferans düzenliyor

Avrupa Parlamentosu PKK'lılar için konferans düzenliyor

26
Mehmet Ali Şahin: Kılıçdaroğlu kendisi için yürüyor

Mehmet Ali Şahin: Kılıçdaroğlu kendisi için yürüyor

11
Meksika'da restorana silahlı saldırı: 11 ölü

Meksika'da restorana silahlı saldırı: 11 ölü

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM