Adana’da torbacı operasyonu: 13 gözaltı

Adana'da Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan şehit polis Fırat Ulaş’ın isminin verildiği uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ve Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılara yönelik daha önceden belirlenen 12 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Adana’da uyuşturucu operasyonu ViDEO

DEDEKTÖR KÖPEKLERLE ARAMA YAPILDI

Yapılan baskınlarda, Özel Harekat timleri söz konusu evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Özel Hareket timleri içeri girdikten sonra içerideki şahısları etkisiz hale getirdi. Daha sonra Narkotik ekipleri evlerde arama yaptı ardından ‘Oscar’ isimli dedektör köpeği arama yaptı.

Düzenlenen operasyon 1’i kadın 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.