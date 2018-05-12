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Adana'da torbacılara şafak baskını

Adana'da özel harekat polisinin de katılımıyla torbacılara yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İHA | 12.05.2018 - 09:39..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şahısları tespit etti. Polis bu tespitler üzerine şafak vakti özel harekat polisinin de katılımıyla belirlenen adreslere baskın yaptı.

Torbacılara özel harekatlı şafak baskını-VİDEO

Baskında 10 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

8'İ TUTUKLANDI

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken 8 zanlı tutuklandı.

Adana'da torbacılara şafak baskını

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