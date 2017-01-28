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Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 2'si polis 5 yaralı

Adana'da aynı yerde kısa sürede yaşanan iki trafik kazasında bir kişi öldü, ikisi polis 5 kişi yaralandı.

28.01.2017 - 05:54
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Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 2'si polis 5 yaralı

Kaan Tahir Külek idaresindeki 01 FD 315 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı AKSA Gaz Kavşağı'nda kontrolden çıkıp refüjdeki reklam panosuna çarparak devrildi.

Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 2'si polis 5 yaralı

Bu kazadan bir süre sonra Abdullah Duyar'ın kullandığı 80 LR 771 plakalı otomobil, önce trafik sinyalizasyon lambasının ayağına, daha sonra olay yerinde kaza nedeniyle inceleme yapan polislerin bulunduğu resmi araca çarptı.

BAŞKA ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Otomobil, kavşakta bekleyen Mustafa Ersoy'un kullandığı 01 DNB 44 plakalı otomobile de çarparak durabildi.

Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 2'si polis 5 yaralı

2 KAZA 4 ARAÇ

Kavşakta 4 aracın karıştığı iki trafik kazasında, Abdullah Duyar yönetimindeki otomobilde bulunan Tayfun Dilli (26) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler Kaan Tahir Külek, Abdullah Duyar ve Mustafa Ersoy ile iki polis, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kazalara karışan araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesine ait ekipler de kavşakta temizlik çalışması yaptı.

Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 2'si polis 5 yaralı

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