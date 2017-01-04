Adana'da trajikomik hırsızlık olayı

Seyhan ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi’nde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde Ramazan D., Esat B., L.D. ve H.B. Ulucami Mahallesi 25008 sokak 5 numaralı yerde bulunan bir tekstil firmasının önüne geldi. Şahıslar, önce iş yerinin kepenginin asma kilidini taşla vurarak kapıyı açtı.

İŞ YERİ SAHİBİ KEPENGİ KAPATIP POLİSLERİ ARADI

Daha sonra da iş yerinin pvc kaplama bölümünden 4 parçayı yerinden çıkartıp oluşan boşluktan içeri girdi. Bu sırada sesleri duyan vatandaşlar, iş yeri sahibi Halil Kayabaşı’nı arayarak olayı haber verdi. Dükkan sahibi Kayabaşı, hemen iş yerine gelip hırsızlar içerideyken açık olan kepengi kapatıp polise haber verdi.

4 HIRSIZI POLİS GÖZALTINA ALDI

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kepengi açtığında içeride 4 kişinin olduğunu gördü. Polis ekipleri, zanlıları girdikleri delikten tek tek çıkartıp gözaltına aldı. Zanlılar, içeri hırsızlık amaçla girmediklerini, kendilerine ait bir eşyayı almak için girdiklerini söyledi.

"BAKTIM İÇERİDE HIRSIZ VAR, KEPENGİ KAPATIP POLİSİ ARADIM"

İş yeri sahibi ise komşularının kendisini arayarak iş yerine hırsız girdiğini söylediğini belirterek, "Hemen dükkana geldim. Baktım içeride hırsızlar var kepengi indirdim polise haber verdim, polisler de yakaladı" dedi.