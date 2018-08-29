Adana'da traktör lastiğinden uyuşturucu çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 28 Ağustos günü Sarıçam ilçesi D-400 karayolu Şara uygulama noktasında şüphe üzerine bir pikabı durdurdu.

55 KİLO ESRAR

Polis pikabın arkasında bir traktör yüklü olduğunu gördü. Bunun üzerine dedektör köpeği getirilerek arama yaptırıldı. Köpek traktörün arka lastiklerine tepki verdi. Tepki üzerine polis lastikleri söküp kontrol ettiğinde 55 kilo esrar buldu.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis pikabı kullanan ve yanında bulunan A.Y. (27) ve C.K.’yı (62) gözaltına aldı. Polis uyuşturucuya da el koydu. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan A.Y. tutuklanırken, C.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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