Adana'da trenin altında kalan genç öldü

Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Zeytinli Mahallesi'nde telefonuna bağladığı kulaklıkla müzik dinleyen Abdullah Sezer, evine gitmek için yürümeye başladı.

UYARILARI VE TRENİ FARKETMEDİ

Hemzemin geçite yaklaştığında çevredekilerin uyarılarına karşın Mersin-Adana seferini yapan yolcu trenini fark edemeyen Sezer, trenin altında kalarak öldü.

MAKİNİST: "YAVAŞLAMAYA ÇALIŞTIM"

Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan kaza sonrası gözaltına alınan makinist Zafer Can, yavaşlamaya çalıştığını ancak treni durduramadığını söyledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.