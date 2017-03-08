Adana'da trenin çarptığı genç kız öldü

Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan tren yolundan karşıya geçmeye çalışan kimliği belirlenemeyen 17-18 yaşlarındaki genç kıza Adana'dan Ceyhan ilçesi yönüne giden tren çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle genç kız rayların yanına düşerken, tren ise yoluna devam etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, olay yerini güvenlik kordonu altına alırken genç kızın kimliğini belirlemek için mahalle sakinlerinin bilgisine başvuruldu. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından genç kızın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kızın kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.