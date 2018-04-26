Adana’da turfanda karpuz hasadı başladı

Dünya karpuz üretiminde Çin’den sonra ikinci sırada olan Türkiye’nin karpuz ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayan Adana’da ilk hasat heyecanı başladı. Karataş ilçesindeki Bahçe Mahallesi’nde kumsal topraklarda yetişen ve kilosu 1.7 liradan satılan karpuzlar, Türkiye’nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.

TÜRKİYE 4 MİLYON TON KARPUZ ÜRETİYOR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammet Ali Tekin, bu yıl Adana’da 120 bin dekar alanda karpuz üretimi yapıldığını söyledi. Tekin, Adana’da dekar başına ortalama 5 ton karpuz hasat edileceğini belirterek, Türkiye’nin toplam karpuz üretiminin yıllık 4 milyon ton civarında olduğunu, bunun yaklaşık 800 bin tonluk bölümünün Adana’da hasat edildiğini belirtti.

ADANA KARPUZU SAPINDAN TANININIR

Tekin, Adana’da üretilen karpuzun doğal olduğunu vurgulayarak, “Piyasada ithal edilen İran karpuzları var. Fakat onlar görüntüsünden de belli olduğu üzere eskimiş bir görüntüsü var. Fakat Adana karpuzunun sapı taze ve daha lezzetli.” dedi.

"GÖNÜL RAHATLIĞIYLA YİYİN"

Geçen seneye oranla karpuz üretiminde verimin yüksek olduğunun altını çizen Tekin, “Bu sene hava şartlarından dolayı karpuz üretiminde verim yüksek. Adana’da sıcaklık 35 derece civarında, karpuzlar güneşini almış, tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla tüketebilir.” ifadelerini kullandı.

"HAM KARPUZ TİMLERİ GÖREVDE"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da Adana’da erken karpuz hasadında üreticilerin daha fazla kazanç elde etmek için ham karpuz kırımlarının yaşandığını ifade ederek, karpuzların olgunlaşmadan tüketiciye ulaşmaması için 'Ham Karpuz Timleri'nin bu sene de görevlerinin başında olduğunu bildirdi.

Karpuzun kilogramının şu anda tarlada 1.7 liradan alıcı bulduğunu söyleyen Doğan, "Ben karpuz ithalatına karşıyım. Tüm vatandaşlarımız Adana karpuzunu gönül rahatlığıyla yiyebilir. Adana karpuzu Türkiye’de birinci ve biz de karpuzun coğrafi simge olması için Türk Patent ve Markalar Kurumu’na başvuruda bulunduk. Eğer karpuzun tescilini alırsak, bunu festivallerle kutlamak istiyoruz." diye konuştu.

"GEÇEN SENEYE ORANLA MAHSÜL FAZLA"

Adana’da havanın sıcak olması ile verimin iyi olduğunu söyleyen üretici İbrahim İyi ise, “Geçen seneye oranla dönüm olarak yaklaşık 500 kilogram fazla ürün aldık. Bu sene ekim çoğaldığı ve İran karpuzunun ithalinin artmasıyla birlikte kazanç biraz az oldu.” ifadelerini kullandı.