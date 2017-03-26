Adana'da uçurumda mahsur kalan 2 paraşütcü kurtarıldı

Serbest paraşüt yapan Savaş Artın ile Mahmut Cengiz Güngör, bugün saat 19.00 sıralarında Sarıçam İlçesi Ziyaret Tepe mevkiinden havalandı. Bir süre uçan Artın ve Güngör, inişe geçtikleri sırada kontrolü kaybedip 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

CAN-KUR EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDILAR

Kayalıklarda mahsur kalan Artın ve Güngör için, gruptaki diğer arkadaşları polisi arayarak yardım istedi. Polisin bilgilendirmesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı Can-Kur ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla bulundukları yerden çıkarılan iki paraşütçü, yaralı halde hazır bekleyen ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.