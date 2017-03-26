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Adana'da uçurumda mahsur kalan 2 paraşütcü kurtarıldı

Yamaç paraşütüyle iniş yapmak isterken 150 metrelik uçuruma yuvarlanan 2 kişi, Can-Kur ekipleri tarafından kurtarıldı.

26.03.2017 - 04:40
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Serbest paraşüt yapan Savaş Artın ile Mahmut Cengiz Güngör, bugün saat 19.00 sıralarında Sarıçam İlçesi Ziyaret Tepe mevkiinden havalandı. Bir süre uçan Artın ve Güngör, inişe geçtikleri sırada kontrolü kaybedip 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Adana'da uçurumda mahsur kalan 2 paraşütcü kurtarıldı

CAN-KUR EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDILAR

Kayalıklarda mahsur kalan Artın ve Güngör için, gruptaki diğer arkadaşları polisi arayarak yardım istedi. Polisin bilgilendirmesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı Can-Kur ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana'da uçurumda mahsur kalan 2 paraşütcü kurtarıldı

Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla bulundukları yerden çıkarılan iki paraşütçü, yaralı halde hazır bekleyen ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Adana'da uçurumda mahsur kalan 2 paraşütcü kurtarıldı

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