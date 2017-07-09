taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.084
USD
3,6188
EURO
4,1253
ALTIN
141,13
PETR
46,7900

Adana'da uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı

Ömer T., tartıştığı yengesi Fadime Tavan'ı bıçaklayarak öldürdü, yengesinin komşusu Azize Sabuncu'yu da ağır yaraladı.

09.07.2017 - 02:10
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Merkez Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Fadime Tavan ve komşusu Azize Sabuncu evde otururken Ömer T. geldi. Burada, Ömer T. ile yengesi Tavan arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında yengesi Fadime Tavan'ı bıçakla yaralayan Ömer T., kaçmaya çalışan Sabuncu'yu da evin önünde tutup bıçakladı.

Adana'da uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı

Kadınların çığlıkları üzerine yardıma koşan çevre sakinleri, kaçmaya çalışan Ömer T.'yi sokakta yakalayıp, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Fadime Tavan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı, Sabuncu'nun durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Adana'da uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı

Olay sırasında Tavan'ın 9 yaşındaki oğlunun evde olduğu öğrenildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ömer T., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana'da uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir
Nevşehir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün iletişim ağı ByLock uygulaması kullandıkları tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.
Dere kenarına düşen adam kurtarıldı
Muğla Fethiye'de yürüyüş yaptığı sırada 5 metre yükseklikten düşen 52 yaşındaki Atilla Kavaklı UMKE ve 112 ekipleri tarafından kurtarıldı.
Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Denizli Çivril'de bir çiftçi traktörünün el frenini çekmeyi unutması sonucunda hayatını kaybetti.
Magandaların vurduğu genç kız ağır yaralandı
Adana'da iki grup arasında çıkan kavgada, av tüfeğinden çıkan saçmalar ile yaralanan 17 yaşındaki genç kız ölüme karşı savaşıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM