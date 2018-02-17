Adana'da uyuşturucu kullanımına karşı dev araştırma

Uyuşturucu kullanımının önüne geçmek ve madde bağımlılığına yönelik yaygınlık tespiti yapan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı, Adana'daki madde bağımlılığına ilişkin önemli bir analiz çalışması gerçekleştirdi.

UYUŞTURUCU KULLANIMINA KARŞI DEV HİZMET

Kentte 2 arıtma tesisinden bir yıl boyunca 3'er aylık sürelerle 24 saatlik idrar örnekleri toplanarak yaptığı uyuşturucu taraması ve kullanım miktarlarının belirlenmesine yönelik çalışmada, kentte en çok sentetik uyuşturucu hap ile uyuşturucu maddenin yaygın kullanıldığı tespit edildi.

ÇÜ Öğretim Üyesi ve Adli Toksikolog Doç. Dr. Nebile Dağlıoğlu, uyuşturucu madde analizi konusunda kentteki 2 arıtma tesisinde yürüttükleri çalışma hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, kanalizasyonda madde taramasının birçok ülkede yapıldığını söyledi.

ADANA İÇİN ÖNEMLİ TESPİTLER

Dağlıoğlu, Adana'da yürüttükleri çalışmanın sonuçlandığını aktararak, "Yüreğir ve Seyhan'daki arıtma tesisleri yaklaşık 1,5 milyon kişiye hizmet veriyor. Bu tesislerden 1 yıl boyunca 3'er aylık sürelerde, farklı mevsimlerde 24 saatlik örnekler toplandı ve onlar analiz edildi." dedi.

Analiz sonuçlarının kendilerini de şaşırttığını aktaran Doç. Dr. Dağlıoğlu, şöyle konuştu:

"Beklemediğimiz sonuçlar elde ettik. Adana'da genel nüfusun kullanımı açısından gerçekten ilginç sonuçlara ulaşıldı. Kokain kullanımı, Seyhan'daki arıtma tesisinde, kış mevsiminde en çok cuma günü tespit edildi. Bu miktar da günde 56 miligram, ortalama bin kişinin kullandığı miktar olarak belirlendi. Avrupa'da kokain kullanımına baktığımızda Adana'nın çok düşük kaldığını görüyoruz. Diğer uyuşturucu maddelere, amfetaminlere baktığımızda ise ne yazık ki birçok Avrupa ülkesinden oldukça yüksek bulundu. Seyhan'daki arıtma tesisinde, yaz mevsiminde salı günü en yüksek amfetamin kullanımını görmekteyiz. Miktarlarımız da birçok Avrupa ülkesinden oldukça yüksek. Metamfetaminde Yüreğir bölgesinde en yüksek değeri bulduk ama yine Avrupa'nın diğer şehirlerine baktığımız zaman Adana'da çok düşük olduğunu görmekteyiz. Eroin kullanımını en yüksek Seyhan'daki arıtma tesisinde bulurken, diğer ülkelerle kıyasladığımızda çok yüksek olmadığı görülüyor."