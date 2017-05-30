Adana'da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde uyuşturucu satıcıların adreslerini belirleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asayiş, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubelerinin desteğiyle sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Direnişin olabileceği adreslerin demir kapıları özel harekat polisleri tarafından koç başlarıyla kırılarak girildi.

11 GÖZALTI

Özel eğitimli detektör köpeklerle 15 evde arama yapan ekipler, 11 kişiyi gözaltına alırken, 13 kilo 700 gram esrar, 62 gram kokain ve 1104 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



























