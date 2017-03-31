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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Adana'da terör örgütü bağlantılı uyuşturucu satıcılarına yapılan operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

31.03.2017 - 09:03
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adana

Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu Suçları İle Mücadele Daire Başkanlığı, bölücü terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturucu satıcılarına yönelik yurt genelinde operasyon kararı aldı.

BİN 500 KİŞİ KATILDI

Adana Emniyet Müdürlüğü'nün Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şubesi koordinesinde il merkezindeki sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Sabah saatlerinde Adana Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan 200 ekip, eş zamanlı olarak önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyona, Özel Harekat timlerinin yanı sıra Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi'nden bin 500 polis katıldı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

DİDİK DİDİK ARADILAR

Terör örgütü yandaşlarının sokak gösterilerine sahne olan bölgelere zırhlı araçlar eşliğinde giden ekipler, belirlenen adreslere girdi. Çelik yelekli timler, uzun namlulu silahları ile binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, uzman polisler dolapları, evlerin yataklarının altına ve çatılardaki güvercin kafeslerine kadar didik didik aradı. Uyuşturucu operasyonları için eğitilen köpeklerin de kullanıldığı operasyonda çok miktarda uyuşturucu, 2 tabanca ile bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 2 saat süren operasyonda, 25 sokak satıcısı gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne getirilen uyuşturucu satıcıları, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

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