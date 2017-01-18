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Adana’da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

Adana’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 123 kilo esrar ele geçirildi.

18.01.2017 - 10:36
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Polis, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Adana, Gaziantep ve Kilis’te belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.

123 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Evlerin kapılarının tek tek kırılarak girildiği operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 123 kilo esrar, 2 pompalı tüfek ve sentetik uyuşturucu 0,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Adana’da uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

Narkotik köpekleri evlerde arama yaptı. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı.

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