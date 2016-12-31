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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Adana'da bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 654 paket esrar, 186 uyuşturucu hap ve 286 paket esrar geçirildi.

İHA | 31.12.2016 - 10:24
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Şakirpaşa ve Hürriyet Mahallelerinde iki adreste uyuşturucu olduğu istihbaratını alan Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri evlere şok baskın düzenledi.

280 PAKET ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Polis, Şakirpaşa Mahallesi’nde yaptığı baskında ise evde yapılan aramada 280 paket esrar ele geçirdi. Polis, evde arama yaptığı sırada şahıslardan şüphelenerek bahçede de geniş çaplı arama başlattı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

BAHÇEYE SAKLANMIŞ 2 KALEŞNİKOF BULUNDU

Aramalarda poşet içerisine gizlenmiş halde 2 kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 1 glock marka suikast tabancası ve 1 uzi otomatik tabanca ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, evde Hasan Ş. (36), Ali Ö. (20), Hüseyin Ş.’yi (41) gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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