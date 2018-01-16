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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Adana'da sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

DHA | 16.01.2018 - 08:40..
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Kent merkezinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının evlerini belirleyen Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Onur, Ova, Uçak, Şakirpaşa, Kiremithane ve Yeşilbağlar mahallelerinde 10 adrese sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

'Şehit Polis Erhan Konuk' adının verildiği operasyona Asayiş, Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubelerinden çok sayıda polis katıldı. Direnişin görülebileceği değerlendirilen evlerin demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilirken, evlerde  özel eğitimli detektör köpek 'Coco' ile yapılan aramalarda 6 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

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