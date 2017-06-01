Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 15 gözaltı

Adana'da şafak vakti Özel Hareket Polisi destekli uyuşturucu operasyonunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Ekipler elde edilen bilgiler doğrultusunda merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Gülbahçesi, Dağlıoğlu, Belediyeevleri, Levent, Kazım Karabekir, Pınar, Gürselpaşa, Dumlupınar mahallerinde 25 adrese şafak vakti baskın yaptı.

UYUŞTURUCULAR ELE GEÇİRİLDİ

Özel Hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda koç başı ile kapıları kırarak eve giren ekipler, narkotik köpeği 'Şans ile arama yaptı. Aramada 15 kilo esrar, 1200 uyuşturucu hap ve 62 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 3'ü kadın 15 kişi ise gözaltına alındı.

SEVGİLİLER BİRLİKTE UYUŞURUCU SATIYORDU

Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan şüphelilerden uyuşturucu bağımlısı 33 yaşındaki Servet B. ile 26 yaşındaki Meltem A.'nın sevgili olduğu, birlikte uyuşturucu sattıkları iddia edildi. İfadelerinin ardından şüpheliler sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Meltem A., ise görüntü alan gazetecilere 'Ana kraliçe yakalandı' dedi.

Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

















