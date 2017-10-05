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Adana'da uyuşturucu taciri Suriyeliler yakalandı

Adana'da polislerin uygulamasına takılan Suriyelilerin üzerinden 2 kilogram kubar esrar ve 100 uyuşturucu hap çıktı.

05.10.2017 - 22:58
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İl Emniyet Müdürlüğünde görevli yunus ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki otoban bağlantı yolunda şüpheli araç ve kişilere yönelik uygulama başlattı.

Ekipler, 3 kişinin bulunduğu 33 SAB 771 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Üst araması yapmak isteyen ekipler, kendilerine direnen şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Adana'da uyuşturucu taciri Suriyeliler yakalandı

Şüphelinin üst aramasında beline sarılı yaklaşık 2 kilogram kubar esrar ile 100 uyuşturucu hap bulundu.

Ayrıca, araçta yapılan aramada bagajdaki çantada 5 karton kaçak sigara ile bin 400 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki 3 zanlı ile otomobil emniyete götürüldü.

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