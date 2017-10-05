Adana'da uyuşturucu taciri Suriyeliler yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli yunus ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'ndeki otoban bağlantı yolunda şüpheli araç ve kişilere yönelik uygulama başlattı.

Ekipler, 3 kişinin bulunduğu 33 SAB 771 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Üst araması yapmak isteyen ekipler, kendilerine direnen şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Şüphelinin üst aramasında beline sarılı yaklaşık 2 kilogram kubar esrar ile 100 uyuşturucu hap bulundu.

Ayrıca, araçta yapılan aramada bagajdaki çantada 5 karton kaçak sigara ile bin 400 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki 3 zanlı ile otomobil emniyete götürüldü.