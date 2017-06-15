Adana'da uyuşturucuya karşı ihbar hattı

Uyuşturucu kullanımının yoğun olduğu mahallelerde duvarlara yazılan, '0552 155 01 01' numaralı hatta vatandaşlar uyuşturucu satışı, kullanımı ve dağıtımı gibi tanık oldukları her konuyu 'WhatsApp' uygulaması üzerinden, sesli mesaj, fotoğraf, video ve konum atarak ulaştırabilecek.

Kent genelinde ilk kez, merkez Seyhan İlçesi Çamlıbel Bulvarı'na ihbar hattı yazısını, Adana İl Emniyet Müdürü Osman Ak yazdı.

"UYUŞTURUCU SATIŞIYLA DAHA AKTİF MÜCADELE EDECEĞİZ"

Gençleri uyuşturucu illetinden kurtaracaklarını söyleyen Ak, "Kurulan ihbar hattıyla, uyuşturucu satışıyla daha aktif mücadele edeceğiz. 24 saat esasına göre takip edecek olan personelimiz, aldığı ihbarları anında ekiplere iletecek, sonrasında ekipler olaya müdahale edecek. Hiçbir ihbarcının kimliği veya verdiği bilgi üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacak." dedi.

İHBAR HATTI YAZISINI DUVARA YAZDI

Ak daha sonra yanına aldığı çocuklarla duvarlara ihbar hattı yazısının şablonunu yapıştırıp boya sıktı, ardından vatandaşlar ile sohbet etti. Ekipler daha sonra bölgedeki araçları durdurarak, asayiş uygulaması yaptı.