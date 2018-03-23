Adana'da üzerine baza düşen minik hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Keskin ailesinin 10 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Annesinin yatak odasındaki yazlık kıyafetlerini çıkarmak isterken baza üstüne kapanınca küçük Caner sıkıştığı yerde hayatını kaybetti.
BOYNU KIRILMIŞ
Caner Keskin, yazlık kıyafetini almak için annesinin yatak odasındaki bazanın kapağını kaldırdı. Bu esnada baza aniden kapanınca Caner Keskin sıkıştı.
Annesi odasına girdiğinde çocuğun baygın halde yattığını görür görmez özel bir hastaneye götürdü. Hastanede doktorlar yaptığı kontrolde Caner Keskin’in boynunun kırılarak öldüğünü belirledi. Caner Keskin’in cenazesi otopsisinin ardından oturdukları mahallede bulunan mezarlığı defnedildi.