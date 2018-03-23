Adana'da üzerine baza düşen minik hayatını kaybetti

Adana'da yazlık kıyafetlerini çıkarmak için uğraşan 10 yaşındaki Caner Keskin, yatak ve baza arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

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Tillerson: Washington çok kötü niyetli bir kent

Başkan Donald Trump tarafından görevden alınan Rex Tillerson, başkent için kötü niyetli bir kent ifadelerini kullandı.