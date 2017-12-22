Adana'da üzerine televizyon düşen çocuk öldü

Acı kaza, Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Evlerinin salonunda oyun oynayan Esmanur Yıldız'ın üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle televizyon devrildi.

HEMEN HASTANEYE GÖTÜRDÜLER

Kızlarının ağlamasını duyan aile, salona girdiğine küçük Esmanur'un televizyonun altında olduğu gördü. Ailesi tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne götürülen Esmanur, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Küçük kızın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.