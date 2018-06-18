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Adana'da yağmur etkili oldu

Şiddetli yağmur yüzünden istinat duvarı çökerken, evlerin bodrum ve birinci katları sular altında kaldı.

İHA | 18.06.2018 - 17:01..
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Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde yaklaşık 25 dakika süren şiddetli yağmur nedeniyle istinat duvarı çöktü, evlerin bodrum katları, birinci katları ve bahçelerini su bastı.

OKULUN BAHÇESİ SULAR ALTINDA KALDI

Vatandaşlar her yağmurda evlerin bodrum ve birinci katlarını su bastığını söyleyerek tepki gösterdiler. Öte yandan, mahallede bulunan bir okulun bahçesi de sular altında kalırken, okulun tatil olması olası bir faciayı önledi.

Olayda park halindeki lüks bir araç da zarar gördü. Vatandaşlar evlerine ve bahçelerine giren suları tahliye için uğraşıyor.

Adana'da yağmur etkili oldu

Adana'da yağmur etkili oldu

Adana'da yağmur etkili oldu

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