Adana'da yağmur suyuyla hint keneviri yetiştirdiler

Adana'da dağlık alanda düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Jandarma ve polis ekiplerince dün Kozan ilçesindeki dağlık alanda düzenlenen operasyonda 6 bin 850 kök Hint keneviri ve 5 kilo 780 gram kubar esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, "uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

6 BİN 850 KÖK HİNT KENEVİRİ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

İstihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle Kemer, Ergenuşağı ve Kızlarsekisi mahallelerine dün düzenlenen operasyonlarda ormanda ekili 6 bin 850 kök Hint keneviri ile 5 kilo 780 gram kubar esrar ele geçirilmiş, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

YAĞMUR SUYUNU BİRİKTİREREK SULAMIŞLAR

Uyuşturucu tacirlerinin, Toros Dağları'na ektikleri ve çevresini dikenli tellerle çevirdikleri tarladaki Hint kenevirlerini, çevrede su kaynağı olmaması nedeniyle bidonlarda biriktirdikleri yağmur suyuyla yetiştirdikleri tespit edilmişti.